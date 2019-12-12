

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يرافقه كلبه، أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وطبع رئيس الوزراء البريطاني قبلة على خد كلبه المدلل «ديلين» بعد خروجه من مركز اقتراع أدلى فيه بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا.

وأطلق جونسون بظهوره هذا «حملة فلاش موب» تحت هاشتاج «الكلاب في مراكز الاقتراع»، إذ تداول البريطانيون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لكلاب ترافق أصحابها إلى مراكز الاقتراع أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.