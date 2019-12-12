جيش تشيلي يعلن العثور على حطام ربما يكون لطائرة مفقودة في البحر

أعلن سلاح الجو في تشيلي الأربعاء عن العثور على حطام في البحر ربما يكون لطائرة عسكرية مفقودة.

وعثرت سفينة ترفع العلم التشيلي على الحطام يطفو على بعد 30 كيلومترا جنوب المنطقة التي انقطع فيها الاتصال مع طائرة من طراز "سي 130 هركليز"، حسب بيان لسلاح الجو.

وتم انتشال الحطام لتحليله وتحديد ما إذا كان للطائرة ، التي اختفت وعلى متنها 38 شخصا، ويتوقع أن يتم الكشف عن نتائج التحليل في غضون ثلاثة أيام، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأقلعت الطائرة من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد الساعة 0455 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1955 بتوقيت جرينتش) وفُقد الاتصال بها الساعة 0613 مساء.

وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا" ، وهي قاعدة تشيلي الأكثر أهمية في القطب الجنوبي.