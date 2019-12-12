المحكمة العليا في الهند ترفض التماسات ضد حكمها بشأن موقع ديني

رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس، مجموعة من الالتماسات، تسعى إلى قيام المحكمة بمراجعة حكمها الأخير الذي تم بموجبه منح موقع ديني متنازع عليه للأغلبية الهندوسية.

واستمعت المحكمة إلى 18 التماسًا في المجمل، ولكنها تمسكت بقرارها الذي أصدرته الشهر الماضي.

وقالت هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء يرأسها رئيس القضاة إس. إيه. بوبدي: "تم رفض التماسات إعادة النظر بعدا أن نظرنا فيها وفي الأوراق المرتبطة بها والمرفقة معها بعناية ولم نجد لها أي أساس على الاطلاق".

وكنت المحكمة قضت في التاسع من نوفمبر بأن يحول الموقع المتنازع عليه والموجود في مدينة أيوديا شمالي البلاد، إلى صندوق تابع للحكومة لبناء معبد هندوسي، بينما سيخصص للمسلمين موقعا بديلا لبناء مسجد هناك.

وكانت مجموعة من مثيري الشغب الهندوس قامت بتدمير "مسجد بابري"، الذي يعود للقرن السادس عشر، في عام 1992، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف دامية بين الهندوس والمسلمين، أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص.