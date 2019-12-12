بوليفيا تعفي الإسرائيليين والأمريكيين من شرط الحصول على تأشيرة دخول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفعت بوليفيا الأربعاء شروط التأشيرة للسائحين الإسرائيليين والأمريكيين، بحسب وكالة الأنباء الوطنية (إيه بي آي).

وقالت النائبة جينين أنيز ، التي أعلنت نفسها رئيسة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس في 12 نوفمبر الماضي، في مؤتمر صحفي: "قررت حكومتنا إلغاء تأشيرات دخول مواطني هاتين الدولتين اللتين تعتبران مهمتين للغاية وأسهمتا بشكل كبير في تقدم السياحة والاستثمارات في جميع مناطق بوليفيا".

وأعلنت حكومة أنيز أنها ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وكان موراليس قطع العلاقات مع إسرائيل عام 2009 بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.