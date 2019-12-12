البحرين تدين الهجوم الإرهابي قرب قاعدة باجرام في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة باجرام الجوية في مدينة كابول الأفغانية، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وأكدت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الخميس - تضامن المملكة مع أفغانستان ضد كل أشكال الإرهاب وجهودها الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار، مشددة على موقفها الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعربت الخارجية، عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.