تعليم مطروح: بحث احتياجات «معامل الضبعة النووية» لضمان منظومة تدريبية متميزة للطلاب

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم بحث احتياجات الورش الفنية والمعامل العلمية لضمان تحقيق منظومة تدريبية متميزة لطلاب مدرسة الضبعة النووية مع اللجنة التنسيقية العليا للمدرسة النووية، مشيرًا إلى إدراج تدريب صيفي للطلاب وتنظيم دورة تدريبية مكثفة للمعلمين خلال إجازة الصيف.

وأضاف النيلي، أنه تم استعراض مقترحات هيئة التدريس والطلاب لتطوير المنتج التعليمي، والفصول التعليمية والحجرات الدراسية والمعامل الإلكترونية والعلمية والورش الفنية وفندق الإقامة بالمدرسة النووية لمتابعة مسار الدراسة وانتظام العملية التعليمية والتدريبات العملية.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمدرسة النووية اليوم الخميس، بمقر المدرسة بمدينة الضبعة بحضور مسؤولي التعلبم الفني ووزارة الكهرباء والمحطات النووية والذرية، واستمع أعضاء اللجنة خلال الجولة التفقدية لمقترحات الطلاب وهيئة التدريس لتطوير منظومة العمل بالصرح التعليمي، والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورًا، بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة، مؤكدين لهم أن الهدف من إنشاء تلك المدرسة الفريدة من نوعها يتركز في بناء معرفة الإنسان المصري بالتكنولوجيا النووية في مناهج التعليم.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على إدراج التدريب الصيفي للطلاب من الصف الأول حتي الصف الرابع، مع تقييم التدريب بصورة دورية، لبيان مدى جدواه وفائدته للطلاب، وتنظيم دورة تدريبية مكثفة لمعلمي المدرسة خلال إجازة نصف العام الدراسي أثناء الفترة من ٢٥ يناير المقبل إلى ٨ فبراير ٢٠٢٠، تحت إشراف هيئتي الطاقة الذرية والمحطات النووية، وذلك لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين.