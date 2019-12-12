«التجارة الألمانية-الروسية» تطالب بالرد على العقوبات الأمريكية ضد شركات «نورد ستريم2»

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طالبت غرفة التجارة الألمانية-الروسية اليوم الخميس باتخاذ إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية المقررة التي تستهدف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" .

وكان الكونجرس الأمريكي قد مرر أمس الأربعاء مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال رئيس غرفة التجارة ماتياس شيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " من أجل الرد على العقوبات التي تلحق الضرر بأوروبا، علينا أن نتخذ عقوبات مضادة".

كما يستهدف مشروع القانون ،فرض عقوبات على السفن المشاركة في وضع الانابيب، و يستهدف خط الغاز الروسي-التركي تورك ستريم، الذي من المقرر أن يمر عبر البحر الأسود.

ويقول مؤيدون أنابيب الغاز إنها سوف تساعد في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال زيارة قنوات نقل الغاز وخفض الأسعار.

وقال شيب" ألمانيا في حاجة لطاقة بأسعار منخفضة من أجل صناعاتها لتتمكن من المنافسة في أنحاء العالم.

وأضاف: "حان الوقت لكي تتبني برلين وبروكسل موقفا سياسيا واضحا وأن يردا بإجراءات مضادة محددة".