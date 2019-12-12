أوامر ملكية سعودية تتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية تتعلق بمكافحة الفساد المالي والاداري .

وقرر الملك السعودي أمرا باعفاء عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضوًا في مجلس الشورى.

ويتعلق أمر ملكي آخر بترتيبات تنظيمية وهيكلية تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري بالسعودية، من بينها دمج "هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث الإدارية" مع "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية" الرسمية"واس" اليوم الخميس

وأصدر العاهل السعودي امرا يقضي بانشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

وبموجب الترتيبات ذاتها تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين، أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.

وكانت اللجنة العليا للفساد بالسعودية قدمت في يناير الماضي تقريرها إلى العاهل السعودي بعد نحو عام على تشكيلها، حيث ألقت اللجنة الضوء على أنها استدعت 381 شخصا للإدلاء بشهادتهم في قضايا فساد، ما نتج عنه استعادة 400 مليار ريال سعودي "متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".