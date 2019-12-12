مدبولي ورئيس السنغال في جولة بمجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية

رئيس الوزراء: القيادة السياسية مهتمة بملف تنوع مصادر الطاقة الكهربائية.. وماكى سال: المشروع نموذج يحتذى





تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، يرافقه الرئيس السنغالى، ماكى سال، مجمع "بنبان" لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان، على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا"، المقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الجولة التفقدية، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، الذى قدم عرضا وافيا عن المشروع.

وأكد مدبولى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، بما يلبي الاحتياجات التنموية والخدمية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددا التأكيد على حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء على التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وإقامة المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار مدبولى خلال الجولة "وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء"، إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية، لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و ما يتعلق بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات.

من جانبه، أشاد الرئيس السنغالى بالمشروع، مؤكدا أنه نموذج يحتذى به في هذا القطاع، واستمع إلى شرح من وزير الكهرباء، حول مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية، حيث تمت الاشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت فى الإنتهاء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم، حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية فى مكان واحد "بنبان بالقرب من مدينة أسوان" بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي.

وتابع: "أن المشروع يأتى بالتعاون مع 32 مستثمرا، وباستثمارات تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال هذا العام (2019)، ومنح البنك الدولى هذا المشروع لقب "أفضل مشروع" لعام 2019، لما للمشروع من اسهامات كبيرة فى توفير700 ألف طن وفر سنوي للوقود، ومنع انبعاثات ن ثاني أكسيد الكربون.

وتطرق الوزير، خلال العرض إلى الجهود المبذولة لتطوير شبكة الكهرباء، فضلا عن حوافز الاستثمار التي يتم منحها للقطاع الخاص لتشجيع المستثمرين علي ضخ استثماراتهم في مجال الطاقة المتجددة، فى إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.

وأفاد البيان بأن مشروع الطاقة الشمسية في بنبان ساهم في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقري والمراكز المجاورة، حيث بلغ عدد العمالة نحو 10 آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما أهل تلك العمالة المدربة لأن تكون متميزة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن أطلس الرياح يوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى نحو 40 جيجاوات، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج قدرات تصل إلى 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.