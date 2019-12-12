 شركة فار إيسترن إير ترانسبورت التايوانية تعلق أعمالها بسبب الخسائر المالية - بوابة الشروق
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شركة فار إيسترن إير ترانسبورت التايوانية تعلق أعمالها بسبب الخسائر المالية

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:01 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:01 م

أعلنت شركة فار إيسترن إير ترانسبورت ومقرها تايوان أنها ستعلق جميع رحلاتها الداخلية والخارجية ابتداء من غد الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن صفوفا طويلة تشكلت أمام مكتب الشركة في مطار سونجشان في تايبيه، حيث يقع مقر الشركة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى 62 عاما مضت.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني إعلانا مهما يفيد بأنها ستلغي جميع عملياتها بسبب "تسجيل خسائر تشغيلية لفترة طويلة والصعوبات في زيادة رأس المال".

كما اعتذرت الشركة في الاعلان عن "أي اضطرابات تعرض لها المسافرون" وطالبت "بتفهم موقفها".

وكانت الشركة قد أعلنت إفلاسها وأوقفت عملياتها في مايو 2000، وبعد ذلك جرى استئناف رحلاتها في أبريل 2011.

وذكرت وسائل إعلام تلفزيونية أنه لا يمكن العثور على رئيس الشركة تشانج كانج وي، الذي أعلن في مايو الماضي أن الشركة لا تعاني من صعوبات مالية، كما أنه لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

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