 الأهلي: عقوبة ربيعة لا علاقة لها بمشادته مع فتحي - بوابة الشروق
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الأهلي: عقوبة ربيعة لا علاقة لها بمشادته مع فتحي

محمود باهي
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:09 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:09 ص

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن توقيع عقوبة مالية ضد رامي ربيع مدافع الفريق.

وأشار عبد الحفيظ عبر قناة (إم بي سي مصر) "هناك عقوبة مفروضة على ربيعة، لكن لا علاقة لها بمشادته مع أحمد فتحي بعد مباراة الهلال".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "من حق اللاعبين القدامى بالفريق توجيه زملائهم داخل الملعب أو خارجه بشرط عدم التجاوز".

وتابع "أي مدير فني يتمنى أن يكون لديه 4 لاعبين يؤدون الأدوار القيادية داخل الملعب، والأهم الحفاظ على الأجواء هادئة داخل غرفة خلع الملابس".

وكان أحمد فتحي ورامي ربيعة دخلا في مشادة عقب مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1.


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