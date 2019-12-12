قيادي بـ«النهضة التونسية» يدعو لمؤتمر عاجل لانتخاب بديلا للغنوشي

قال القيادي في حزب حركة النهضة عبد اللطيف المكي إن على الحزب أن يعجل بتنظيم مؤتمر للحسم في رئاسة الحزب مع تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان.

وقال المكي أحد القياديين المخضرمين للحزب اليوم، إنه يجب التعجيل بتنظيم مؤتمر للحركة لأن رئيس الحركة لم يعد قادرا على تخصيص وقت لرئاسة الحزب.

والغنوشي هو الزعيم التاريخي للحزب وأحد مؤسسيه مع القيادي الآخر عبد الفتاح مورو منذ سبعينات القرن الماضي.

ومنذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي، وفازت بها حركة النهضة، بدأ قياديون في الدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحزب.

وقال المكي للإذاعة التونسية اليوم "هناك وجهة نظر قانونية لأن هناك من يقول داخل الحزب إن القانون الداخلي للحركة ينص على أن يكون رئيسها متفرغا لقيادة الحركة".