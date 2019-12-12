«شرق المتوسط» على صفيح ساخن

روما ترسل فرقاطة للمنطقة.. واليونان تعترض سفينة شحن تركية.. وقبرص تجرى مناورات مع إيطاليا وفرنسا

بدت منطقة شرق البحر المتوسط على صفيح ساخن، أمس، حيث أجرت كل من قبرص وفرنسا وإيطاليا، مناورة عسكرية مشتركة واسعة النطاق داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فى ظل الانتهاكات التركية المتصاعدة فى المنطقة الاقتصادية القبرصية، والتوتر حول قضية التنقيب عن الغاز شرقى المتوسط.

وأفاد موقع «نوتيتسى جيوبوليتيكى» الإيطالى المتخصص فى شئون الأمن والدفاع، بإرسال إيطاليا الفرقاطة «فيدريكو مارتنينجو» إلى المنطقة إلى جانب تسع وحدات بحرية أخرى لإثبات قدرتها على حماية حقوقها ومصالحها.

وأشار الموقع الإيطالى إلى أن فرنسا وبلدانا أخرى قد تحذو حذو إيطاليا بإرسال قطع بحرية، وذلك من أجل إعطاء إشارة إلى «السلطان»، فى إشارة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وكانت القوات البحرية المصرية قد نفذت عددا من الأنشطة القتالية فى البحر المتوسط، أمس الأول، تهدف إلى السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر، بحسب بيان للقوات المسلحة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن قوات خفر السواحل قامت بتفتيش سفينة شحن تركية فى خليج سودا بجزيرة كريت للاشتباه فى أنها تنقل أسلحة لـ«ميليشيات» مدينة مصراتة الليبية التى تدعمها أنقرة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخبارى.

فى سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تقدمت أمس بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق فى ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.