 عبد الحفيظ: الأهلي سيكون المستفيد الأول من تطبيق الفار محليا وقاريا - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ: الأهلي سيكون المستفيد الأول من تطبيق الفار محليا وقاريا

محمود باهي
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:04 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:04 ص

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن ناديه سيكون المستفيد الأكبر من تطبيق تقنية الفيديو "فار".

وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة (إم بي سي مصر) "الأهلي سوف يستفيد عندما يلعب، كما سيضمن حقه عندما يلتقي منافسيه سويا".

وأشار "لكي تكون أي بطولة قوية ومحترمة، لابد من إرساء العدالة، هذا الحكم (جوشوا بوندو) عمل كارثة في مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي منذ 4 سنوات، وطرد لاعبا في الدقيقة 14 في لعبة لا تستحق احتساب مخالفة من الأساس".

واختتم مدير الكرة بالأهلي "إذن ما حدث في مباراتنا ضد النجم الساحلي ليس صدفة، لابد من تحقيق شديد في الموضوع، في الوقت الذي نسعى وراء حقنا بشتى الطرق القانونية".


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