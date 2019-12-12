«بوتفليقة» يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الجزائرية

أدلى الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بصوته في انتخابات الرئاسة التي انطلقت اليوم الخميس، حيث كلف شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة.

وكانت مراكز التصويت في الجزائر فتحت أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ايذانا بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين، هم: عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، المرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.