جلستان عن «العملات الافتراضية».. ومناقشات حول التحول الرقمى فى المجتمعات الحديثة

قضايا متنوعة وجديدة تزين جدول أعمال منتدى شباب العالم، الذى تنطلق فاعلياته للمرة الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا السبت، بينما تسيطر على الجلسات والمناقشات العديد من القضايا المستقبلية التى تثير اهتمام الشباب فى مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخى على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التى تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ونظرا للأهمية البالغة التى تمثلها تكنولوجيا جديدة ناشئة معقدة يطلق عليها «بلوك تشين» أو سلسلة الكتل، وهى الأساس الذى تقوم عيه العملات الافتراضية مثل «البتكوين»، فقد خصصت إدراة المنتدى جلستين لإلقاء الضوء عليها ومناقشة ما تحمله من إمكانات واعدة لخدمة النشاط الاقتصادى، وتأتى الجلسة الأولى بعنوان «بلوك تشين: ثورة فى العالم الرقمى»، والجلسة الثانية تحت عنوان «بلوك تشين: تطبيقات متعددة وإمكانات بلا حدود».

وبلوك تشين تقنية تمثل ثورة تكنولوجية فى مستقبل الاقتصاد الرقمى، ويمكن أن تحدث تحولا نوعيا فى حركة المال والتجارة فى العالم، ويمكن استخدامها كوسيلة للتواصل على شبكة الإنترنت للترويج للفرص المتاحة للتجارة الإلكترونية، ولحماية المعاملات ومحاربة الفساد والغش فى المعاملات المالية، إلى جانب التخلص من الوسطاء فى التعاملات التجارية والمالية وتسهيل حركة رءوس الأموال بين الدول، وسيكون لها تأثير واعد على الأوساط الاقتصادية.

ولا يزال العالم يستكشف هذه التقنية المستحدثة كآلية متطورة تعمل كنظام سجل إلكترونى لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعى التحقق من طرف ثالث، بما يعمل على عمليات الأمن والسرعة فى تدفقات رءوس الأموال، وبالتالى ستعمل على إعادة صياغة هيكل المعاملات المالية والتجارية والخدمية، فى جميع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية.

أيضا ستخصص أكثر من جلسة لمناقشة التحول الرقمى فى المجتمعات الحديثة، خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدخال مصر إلى عصر التحول الرقمى الذى يساعد على نشر الخدمات الإلكترونية وسرعتها وتأمينها ومكافحة الفساد، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمواطنين المستحقين للخدمات والدعم مثل البطاقات التموينية ومجانية التعليم والتأمين الصحى وغير ذلك من خدمات.

الذكاء الاصطناعى أيضا له نصيب كبير من مناقشات المنتدى، مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التى انتشرت فى العالم المتقدم، والتى يتم من خلالها استخدام حواسب إلكترونية عملاقة وبرامج كمبيوتر تتسم بالذكاء لتقوم بأعمال سريعة تفوق مهارات وقدرات البشر بمراحل، كما سيتم مناقشة التحديات التى ستمثلها هذه التقنية الجديدة، ومن بينها المخاوف من الحد من الوظائف والقيام بالأعمال التى كان ينفذها البشر، وكذلك ما يثيره بعض الخبراء من توقعات متشائمة من سيطرة الروبوتات القادرة على التعليم الذاتى على حياة البشر، إلى جانب استعراض آراء مخالفة ترى أن التقنيات الجديدة تجلب معها وظائف جديدة، ولكنها تحتاج إلى مهارات عالية وتدريب راق.

هناك أيضا الثورة الصناعية الرابعة التى ستشغل قدرا من مناقشات المشاركين فى المنتدى، بما تحمله من إمكانات واعدة للنمو الاقتصادى، واعتماد تقنيات حديثة وغير تقليدية لزيادة الإنتاج، وتنوع الأنشطة الاقتصادية بما يتلاءم مع متغيرات العصر.

أيضا هناك تداعيات التغيير المناخى على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، والمخاوف من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض بما يؤدى إلى ذوبان الكتل الجليدية وارتفاع منسوب المياه فى البحار بما يغرق المدن الساحلية، إلى جانب التعرض للأعاصير وموجات الجفاف وتغير أنماط المحاصيل والأمراض.

وفى بادرة توضح اهتمام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بالتطورات التكنولوجية المتسارعة فى العالم، دعت إدارة المنتدى الروبوت صوفيا ــ وهى إنسانة آلية ذات ملامح بشرية إلى حدٍ كبير ــ لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ويشهد المنتدى عدة فاعليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيا مع أجندة المنتدى التى تضم محورى الإبداع والتنمية ويأتى على رأس هذه الفاعليات حاضنة أعمال لرواد الأعمال تستخدم آليات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.