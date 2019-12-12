هشام عباس: أتشرف بتكريم الأزهر لمساهمتي في مسلسل «نور»

أشاد الفنان هشام عباس، بتكريمه أمس الأربعاء، بالاحتفالية التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمناسبة مرور أربعة أعوام على صدور مجلة نور للأطفال.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أنه يتشرف بتكريم الأزهر للمساهمة بالمسلسل التربوي الخاص بها «نور»، معقبًا: «شيء جميل ونريد أعمال مماثلة بصورة أكبر والزيادة من هذا النمط ومن أنماط المسلسلات الدينية التربوية».

ونظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أمس الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات، احتفالية لمرور أربعة أعوام على صدور مجلة «نور» للأطفال، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكرم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والقائمون على المنظمة الفنانين مدحت صالح وهشام عباس، وخالد عليش، على دورهم البارز في إثراء المجلة بمشاركاتهم المتميزة والداعمة للأطفال، وكذلك تكريم نجوم المجلة من الأطفال والطلاب المتميزين والفائزين في المسابقات التي نظمتها المنظمة خلال الفترة الماضية.