انھیار عقار قدیم بحي بولاق وانتشال 5 مصابین أحیاء دون ضحایا



تلقت غرفة العملیات المركزیة، بمحافظة القاھرة، اليوم الخميس، بلاغًا بانھیار العقار رقم 12 شارع النقلي متفرع من شارع بولاق الجدید بحي بولاق، والعقار قدیم مكون من طابقین ودور أرضي، وأسفر حادث الانھیار عن احتجاز خمسة أشخاص تحت الأنقاض.

ونجحت أجھزة الحمایة المدنیة في إنقاذھم وانتشالھم أحیاء دون إصابات تذكر، وتم نقل المواطنین الخمس إلى أقرب مستشفى؛ لتلقيهم الفحوصات والإسعافات اللازمة والعلاج.

وانتقل على الفور، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة للموقع، وأصدر تعلیماته لرئیس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة للسیطرة على الموقف، وإبلاغ جميع الأجھزة المعنیة لسرعة اتخاذ اللازم.

وكلف «عبد العال»، لجنة فنیة ھندسیة من الحي لمعاینة العقارات المجاورة ومدى تأثرھا من الانھیار من أجل سلامة سكانھا، وحفاظًا على أرواح شاغلیھا والمارة من المواطنین وإخلائھا فورًا، وذلك بناء على تقاریر اللجنة فى حالة تضرر الأساسات.

ووجه «المحافظ» بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنھار وتدبیر مقر استضافة للسكان المتضررین، وصرف إعانة مالیة عاجلة من مدیریة التضامن الاجتماعي لتوفیر احتیاجاتھم الیومیة، كما شدد على رئیس ھیئة النظافة بسرعة رفع المخلفات وأنقاض العقار.

وطالب مقاول الحي بسرعة تأمین وإزالة بعض حوائط أجزاء العقار المتبقیة إثر الانھیار، واستكمال إزالتھا ورفعھا بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة.