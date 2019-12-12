 كوريا الجنوبية تطالب المجر باستمرار البحث عن جثة السائح الغارق بنهر الدانوب - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تطالب المجر باستمرار البحث عن جثة السائح الغارق بنهر الدانوب

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 8:05 م

طالبت كوريا الجنوبية اليوم الخميس المجر بالاستمرار في البحث عن جثة سائح كوري جنوبي، مازالت مفقودة، بعد تعرض القارب الذي كان يستقله لحادث في نهر الدانوب منذ نصف عام.

وقد طالبت وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج وها نظيرها المجري بيتر زيجارتو بالاستمرار في البحث عن جثة السائح خلال زيارته لسول.

وقدمت الوزيرة الكورية الشكر للمجر على جهود الإنقاذ عقب غرق القارب السياحي " هابلياني " في 29 مايو الماضي، وعلى متنه 33 كوريا وطاقم عمل مؤلف من شخصين.

وتمكن سبعة كوريين فقط من النجاة من القارب الذي غرق سريعا، وتمكنت السلطات من إنقاذهم من النهر، الذي فاض بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وقد ألقت السلطات المجرية القبض على الشركة الأوكرانية المالكة لقارب فيكينج سيجين الذي اصطدم بقارب هابلياني، واتهمته بالتسبب في حادث مميت.

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