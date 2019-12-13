 بولندا تدعو إلى تنويع وتيرة الدول الأوروبية في الوصول للحياد الكربوني - بوابة الشروق
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بولندا تدعو إلى تنويع وتيرة الدول الأوروبية في الوصول للحياد الكربوني

علم بولندا
علم بولندا
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:37 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:37 م

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الخميس في بروكسل قبيل القمة الأوروبية إن وتيرة الوصول إلى الحياد الكربوني من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يتعين أن تأخذ في الاعتبار مستوى تطورهم الاقتصادي ونقاط انطلاقهم المختلفة للتحول في مجال الطاقة.

وقال مورافيسكي إن تكلفة التحول في مجال الطاقة في بولندا سوف تكون "أعلى بكثير" مقارنة مع دول أخرى تمتعت "بمزيد من الحظ" في العقود الماضية، وتستند أنظمتها للطاقة على موارد طاقة أخرى".

وقدم مورافيسكي مثالا بحال فرنسا التي طورت طاقة نووية كمصدر للطاقة "وتتمتع الآن بنظام انبعاثات كربونية أقل".

وقال مورافيسكي إنه يتعين على بولندا أن تأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي والاجتماعي للتحول في مجال الطاقة.

وأضاف "لا نستطيع أن نوافق على نموذج للتحول الاقتصادي، يلحق الضرر بالمجتمع البولندي".

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