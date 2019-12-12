«تنظيم وإدارة سوهاج» تشارك في إعداد كتاب دليل الخدمات المقدمة للمواطنين

شاركت مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج في إعداد كتاب "دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز محافظة سوهاج - دليل الجهة الادارية لخدمات المبانى"، من خلال إدارة التطوير بالمديرية برئاسة عبدالناصر السيد محمود.

وقال عيد السيد الدسوقي، مدير مديرية التنظيم والإدارة، إن الكتاب صدر عن وزارة التنمية المحلية، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع محافظة سوهاج، ويتضمن دليل خدمات خاصة برخص البناء للجهة الإدارية، كما يشتمل على تبسيط الإجراءات وتوحيدها من رسوم ونماذج، ومستندات تعمم على مستوى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج.

وأضاف أحمد خليل، وكيل المديرية، أن اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام المحافظة، أرسل خطاب شكر للمديرية للجهود، التى أسهمت في الانتهاء من هذا الدليل، وخروجه إلى النور من خلال مشاركة عبدالناصر السيد محمود، مدير إدارة التطوير الذى كان ضمن فريق عمل إعداد الكتاب.

الجدير بالذكر أن الكتاب وقع فى 130 صفحة من القطع المتوسط.