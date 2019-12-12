نستلة تبيع قطاع الآيسكريم في أمريكا إلى شركة فورنيري مقابل 4 مليارات دولار

تعتزم شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستلة بيع قطاع الآيسكريم التابع لها في الولايات المتحدة مقابل 4 مليارات دولار إلى شركة فورنيري التي أسستها في وقت سابق بالاشتراك مع شركة الاستثمار المالي بي.أيه.آي.

يذكر أن شركة فورنيري تبيع بالفعل منتجات آيسكريم نستلة في أوروبا.

كانت نستلة وبي.أيه.آي قد أسستا شركة فورنيري عام 2016 لدمج أنشطة الشركة السويسرية في مجال الآيسكريم في 20 دولة إلى جانب شركة آر أند آر في بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستلة إلى الانسحاب من القطاعات الأبطأ نموا، مثل الحلويات، مع التركيز على قطاعات أغذية الحيوانات الأليفة والمياه والقهوة التي تسجل نموا قويا.

وكان المحللون قد رشحوا قطاع الآيسكريم في أمريكا لكي تتخلص منه نستلة سواء بالبيع أو بنقله إلى شركة مشتركة بعد تجربة فورنيري في أوروبا.

وبلغت مبيعات القطاع في الولايات المتحدة خلال العام الماضي حوالي 8ر1 مليار دولار في حين حققت فورنيري إيرادات قيمتها 9ر2 مليار فرنك سويسري (9ر2 مليار دولار) خلال العام الماضي بحسب بيانات نستلة.