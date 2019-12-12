قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها تمتلك روحًا شابة مماثلة لروح الشباب الذين تتعامل معهم بالوسط الفني، مشيرة إلى أنها عندما تجلس برفقة فريق عمل مسلسل «شبر ميه» تشعر بأنها أم وأخت وجدة وتحبهم للغاية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أنها قابلت أحد الأشخاص أثناء عرضها للأزياء بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أخبرها بأنها ليس لها سن محدد، موضحة: «لما تقعد مع أطفال تبقى أعيل منهم، ولما تقعد مع كبار في السن تنتفع بخبرتهم وينتفعوا بخبرتك».

وأوضحت أنها تعترف بكبرها في السن، معقبة: «أنا كبرت أوي، وسعيدة إن ربنا مد في عمري حتى رأيت حفيدتي، ولكن التعامل مع الشباب والتواصل معهم ليس مجرد القول إنك تتواصل معهم ولكن الوقوف بجانبهم وأن يمسسك وهج منهم وتمسسهم مني خبرة يومية اكتسبتها عبر السنوات الماضية».

وأشارت إلى أنها تقربت من الفنان أحمد السعدني أثناء المسلسل لتجسيدها دور أمه التي تعاني من الزهايمر قليلًا وتستغله في بعض المواقف لإيصال المعلومة التي ترغب في إيصالها لابنها، مشيدة: «أحمد السعدني خليط إنساني حلو، وتركيبة حلوة من عائلة مثقفة للغاية وفنية تشربت الفن».

يذكر أن مسلسل «شبر ميه» إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وندا موسى، و محمد علي رزق ، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وحنان سليمان، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة، وتأليف شريف بدر الدين، ومن إخراج طارق رفعت.