بي بي سي: مجلة تايم تختار الفتاة السويدية جريتا تونبيرج شخصية عام 2019

اختارت مجلة تايم الأمريكية الصبية السويدية غريتا تونبيرغ ذات الستة عشر ربيعاً شخصية عام 2019 بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب حول العالم للانخراط في الدفاع عن كوكب الأرض.

وغريتا هي أصغر شخصية تختارها المجلة كشخصية للعام منذ أن بدأت بهذا التقليد عام 1927.

وتحدثت غريتا خلال قمة المناخ التي اختتمت أعمالها قبل أيام قليلة في العاصمة الاسبانية مدريد عن الخطر الذي يحدق بكوكبنا وقالت إن العقد المقبل سيحدد مصير هذا الكوكب. ودعت قادة العالم إلى القيام بعمل ملموس بدلاً من اللجوء إلى حملات علاقات عامة للتغطية على تهربهم من تحمل المسؤولية.

واتهمت غريتا قادة العالم خلال قمة المناخ العام الماضي بالتقصير في مواجهة قضية التغير المناخي. وخاطبتهم قائلة: "تتحدثون عن نمو اقتصادي صديق البيئة لأنكم خائفون من تراجع شعبيتكم. تتحدثون فقط عن المضي قدماً في نفس الأفكار السيئة التي انتهت بنا إلى الفوضى التي نعيشها الآن، حتى وإن كان الحل البديهي هو التوقف الفوري عن هذا النهج. أنتم لستم ناضجون بما يكفي لمواجهة هذه الحقيقة... حتى هذا العبء تتركونه لنا نحن الأطفال".

اعتصام منفرد

بدأت رحلة غريتا غ في أغسطس/ آب 2018، عندما قررت بدء حملة مناهضة للتغير المناخي والاعتصام منفردها أمام مقر البرلمان السويدي.

وأطلقت تونبيرغ على الحملة اسم "العدالة المناخية الآن". وعلى مدار سبعة أشهر، انضم إليها المزيد من النشطاء وزملاؤها في المدرسة، لتتحول حملتها إلى دعوة اعتصام عالمي يوم الجمعة القادمة.

تبحر عبر الأطلسي بلا وقود دفاعا عن قضيتها

من هي؟

غريتا هي الابنة الوحيدة للممثل والكاتب السويدي سفانت تونبيرغ، ومغنية الأوبرا السويدية الشهيرة مالينا إيرنمان.

وشخّص الأطباء إصابتها بمتلازمة "أسبرغر" منذ أربعة أعوام، وهو أحد أنماط مرض التوحد، يجعل المصابين يتعاملون مع العالم بحساسية زائدة.

وبالفعل تجلت هذه الحساسية مع بدء معرفتها بقضية التغير المناخي وهي في الثامنة من العمر، إذ استحوذ الأمر على تفكيرها، وغرقت في تفاصيله حتى أصبح جزءا من شخصيتها. واستنكرت تقاعس الكبار عن مواجهة هذا الخطر الذي يهدد البشرية.

وبدأت غريتا ثورتها من الداخل، إذ دأبت على التحدث إلى والديها عن قضيتها، وإمدادهما بأفلام ومقالات تبرز خطورة التغير المناخي على مستقبل الحياة على الأرض.

ونجحت أخيرا في إقناع والدها بأن يصبح نباتيا، وإقناع والدتها بأن تتخلى عن رحلات الطيران المتكررة رغم تأثير ذلك على عملها.

وهنا، أدركت غريتا قدرتها على الإقناع والمثابرة في سبيل قضيتها، فقررت بدء اعتصامها أمام البرلمان السويدي لمطالبة بلادها باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التغير المناخي.

واستوحت غريتا الفكرة من اعتصام مدرسي قام به طلبة مدرسة باركلاند في ولاية فلوريدا الأمريكية، في مارس/آذار 2018، للدفع بتغيير قوانين حيازة السلاح بعد أن فتح مسلح النار داخل المدرسة.

وأرادت غريتا وأصدقاؤها تكرار هذه التجربة وتنظيم حراك مدرسي مماثل للاحتجاج على السياسات الخاصة بالتغير المناخي.

وعندما فشلت المجموعة في الاتفاق على رأي موحد، ذهبت غريتا بمفردها إلى مقر البرلمان في العشرين من أغسطس/آب 2018، تحمل لافتة مكتوب بخط عليها بخط اليد "الاعتصام المدرسي لأجل المناخ".

وفي كل يوم جمعة، كانت تقف غريتا في نفس المكان، تحمل نفس اللافتة، وينضم إليها البعض أحيانا وتقف وحيدة في أحيان أخرى، حتى أصبحت مثالا للصمود والمثابرة.

ودُعيت غرييتا للتحدث عن قضيتها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقمة المناخ في بولندا، ومنتديات تيد في استوكهولم.

وتحمل غريتا غصة لا تبدو أنها ستنتهي قريبا، إذ قالت لقادة العالم: "في العام 2018، سأحتفل بعيد ميلادي الخامس والسبعين. وقد أنجب أطفالا يحتفلون معي بهذا اليوم. وقد يسألونني عنكم، ولماذا تقاعستم عن فعل أي شيء قبل فوات الأوان. تقولون أنكم تحبون أطفالكم أكثر من أي شيء، لكنكم تسرقون مستقبلهم أمام أعينهم".