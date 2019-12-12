إصابة 5 من أسرة واحدة بحالة إغماء بسبب تسرب الغاز في كفر الدوار

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، بحالة إغماء نتيجة تسريب الغاز الطبيعى بالمنزل أثناء نومهم بالمنزل بمركز كفر الدوار في منطقة سيدى غازى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث، يفيد بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز طبيعى بالمنزل.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفر الدوار والفحص تبين إصابة كل من (على توفيق محمد - ٤٥ سنة)، و(روحية سعد عبد السلام - ٣٥ سنة)، و(يوسف على توفيق - ١٢ سنة)، و(معاذ على توفيق - ١٢ سنة)، و(مها سعيد خميس - ٢٣ سنة) وتم عمل اللازم والإسعافات الأولية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.