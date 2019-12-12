محافظ أسيوط يعتمد لوحات تعديل المخطط الاستراتيجي للمدينة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لوحات تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة أسيوط فيما يخص شبكة الطرق، والتي تصل إلى حوالي 70 طريقا، بما يتناسب مع الصالح العام وملكيات الأراضي ويتوافق مع القانون مصدرًا تعليماته للإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لاستكمال أعمال المخطط التفصيلي في ضوء تعديل المخطط الاستراتيجي حال اعتماده من وزير الإسكان حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأكد أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدلوة للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت المهندسة إيمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية والكردونات تعتبر مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة حيث أن التعديلات التي تمت بالمخطط الاستراتيجي (شبكة الطرق) جاءت في إطار دراسات علمية عديدة عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبالتنسيق مع المحافظة بمختلف جهاتها المعنية.

وتم توجيه الشكر للمهندس علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المدن بالهيئة والمركز الأقليمي ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأسيوط بقيادة المهندسة أمل أحمد كمال ونائبها المهندس خالد بكر على التنسيق والتعاون لسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة أسيوط، حيث إنه اختصاص أصيل للهيئة العامة للتخطيط العمراني.