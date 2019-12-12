منع 30 مشجعا للاتسيو الإيطالي من حضور المباريات

ذكرت شرطة العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، انه تم منع 30 مشجعًا من فريق لاتسيو، من حضور أي مناسبات رياضية، وذلك بعد اعتدائهم على ضباط إضافة إلى جماهير الفريق الخصم، في مباراتي سيلتيك الاسكتلندي وأتالانتا.

وتم منع 17 مشجعا شاركوا في اشتباكات بعد مباراة لاتسيو في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمام سيلتيك الاسكتلندي في 11 نوفمبر الماضي.

كما وقعت أعمال عنف في ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما، عندما واجه لاتسيو نظيره أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا في 15 مايو الماضي، مما أدى إلى منع 13 مشجعا آخرين للفريق.

وتتراوح عقوبات المنع من حضور المباريات من ثلاث إلى ثماني سنوات، كما تم توقيع عقوبة المنع لعشر سنوات لمشجع تم إيقافه بالفعل فيما يتعلق بحوادث سابقة.