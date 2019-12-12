نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية تجاوزت 20%

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بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الخميس بالجزائر، إلى 20.43 %

عند الساعة الثالثة عصرا.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن نحو خمسة ملايين شخص من أصل 24.5 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في هذا الاقتراع الرئاسي الذي يستمر حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت جرينتش).

وكشف شرفي، في مداخلة له على التلفزيون الحكومي، أن 17 ولاية من مجموع 48، تجاوزت بها نسبة المشاركة 25%.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 7.92% بعد ثلاث ساعات من انطلاق عملية التصويت.

وموازاة مع ذلك، ذكرت مصادر محلية أن سلطة الانتخابات قررت تعليق المسار الانتخابي بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بسبب احتجاجات السكان.

في حين جرى إضرام النار بمقر ذات الهيئة بولاية البويرة، ليتم نقل مقرها إلى مدينة عين بسام.

كما استمرت التظاهرات الرافضة للانتخابات بعدد من مدن الجزائر منها العاصمة الجزائرية.