يجمع شهر ديسمبر بين رحيل رمزين فنيين، ففي 3 ديسمبر 1992 رحل الفنان صلاح قابيل عن عمر 64 عاما، بعدها بـ27 عاماً كان رحيل المخرج الكبير سمير سيف في 9 ديسمبر 2019.

لم يكن ديسمبر فقط هو الذي جمع بين قابيل وسيف، فأعمال مميزة جمعت بين قابيل وسيف.. وفي شهر رحيلهما نستعرض أبرز الشخصيات التي قدمها صلاح قابيل في أفلام سمير سيف :

1- عسران الضبع

أحد الأدوار الهامة في مسيرة صلاح قابيل، كان دوره في فيلم "الهلفوت " الذي أخرجه سمير سيف في 1985،قام قابيل بشخصية " عسران الضبع" القاتل الأجير الذي يخافه مجتمعه، ويظهر عسران بهيئة تبرز قوته، ولكن تنكشف حقيقته الضعيفة والهشة، عندما يكتشف عرفة سره، وتبدأ مواجهتم التي تنتهي بقتل عسران.

الفيلم بطولة النجم الكبير عادل امام و سيعد صالح وإلهام شاهين.وتأليف وحيد حامد

2- خالد مدكور

عن رواية " الراقصة والسياسي" للكاتب إحسان عبد القدوس، جسد صلاح قابيل شخصية "خالد مدكور" في فيلم الراقصة والسياسيي الذي عرض في 1990 للمخرج سمير سيف .خالد مدكورهو أحد رجال السياسية، الذي تربطه علاقة بينه بالراقصة سونيا والتي قدمتها النجمة نبيلة عبيد ، وتظهر شخصية سنويا وهي تبرز له مدي أخطائه وازدواجيته، في مشاهد متعددة بالفيلم .

3- مصطفي أبو العز

اجتمع مجددا صلاح قابيل مع سمير سيف بفيلم "مسجل خطر" الذي عرض في 1991، و قام قابيل بشخصية" مصطفي ابو العز" وذلك بعد اعتذار الفنان سعيد صالح عن هذا الدور،وتدور الأحداث عن مصطفي أبو العز الذي يعترف بارتكاب جريمة لم يفعلها بعد اتفاقه مع العصابة وعدته بمقابل كبير ؛كان هو في حاجة كبيرة له، لعلاج زوجته وضمان مستقبل ابنته، ولكن يصطدم أبو العز بعد خروجه من السجن بوفاة زوجته وايداع ابنته أحد الملاجئ، ليقرر أبو العز الانتقام من العصابة بمساعدة صديقه سيد كباكا(عادل امام) الذي تعرف عليه في السجن، ولكن يكون الموت هو مصير أبوالعز في مواجهة ضد العصابة، ويوصي كباكا برعاية ابنته!

الفيلم بطولة عادل امام ومصطفي متولي وسعيد عبد الغني . ومن تأليف وحيد حامد.