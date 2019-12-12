 مصرع 5 أشخاص وفقد 35 آخرين في انهيار أرضي شمال أفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2019 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مصرع 5 أشخاص وفقد 35 آخرين في انهيار أرضي شمال أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:04 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:04 ص

لقى 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني حتفهم فيما اعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين في انهيار أرضي في منجم للذهب بإقليم بدخشان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس عن محمد نزاري المتحدث باسم إقليم بدخشان، قوله إن 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في منجم بدخشان الذهبي واعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين.

وأكد نزاري وجود 40 عاملاً في منجم ذهب في قرية خالي بحي راغ بدخشان وقت حدوث الانهيار الأرضي، قائلا إن سكان القرية عثروا على خمس جثث بعد الانهيار الأرضي، ولكن لا يزال 35 عاملاً آخرين في عداد المفقوين.

وأضاف نزاري أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة طالبان ولا يمكن للحكومة الأفغانية إرسال قوات الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث.

يُذكر أن مئات من عمال المناجم يعملون في استخراج الذهب بشكل غير قانوني في منطقة راغ بدخشان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك