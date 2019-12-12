مصرع 5 أشخاص وفقد 35 آخرين في انهيار أرضي شمال أفغانستان

لقى 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني حتفهم فيما اعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين في انهيار أرضي في منجم للذهب بإقليم بدخشان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس عن محمد نزاري المتحدث باسم إقليم بدخشان، قوله إن 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في منجم بدخشان الذهبي واعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين.

وأكد نزاري وجود 40 عاملاً في منجم ذهب في قرية خالي بحي راغ بدخشان وقت حدوث الانهيار الأرضي، قائلا إن سكان القرية عثروا على خمس جثث بعد الانهيار الأرضي، ولكن لا يزال 35 عاملاً آخرين في عداد المفقوين.

وأضاف نزاري أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة طالبان ولا يمكن للحكومة الأفغانية إرسال قوات الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث.

يُذكر أن مئات من عمال المناجم يعملون في استخراج الذهب بشكل غير قانوني في منطقة راغ بدخشان.