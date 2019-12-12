ميركل تستقبل الرئيسين الجديدين للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مكتبها

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس في ديوان المستشارة، كلا من ساسكيا اسكين و نوربرت فالتر بوريانس، الرئيسين الجديدين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن يكون هناك لقاء في 19 ديسمبر الجاري، يجمع المستشارة الألمانية برئيسة حزبها المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب كارينباور و رئيسة الحزب المسيحي البافاري، ماركوس زودر، وهم رؤساء الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن قيادات التحالف المسيحي الديمقراطي الذي يضم حزب ميركل والحزب البافاري، وقيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا يزالون يعملون على ترتيب موعد لاجتماع اللجنة المعنية بشؤون الائتلاف الحكومي.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة يوم 19 من الشهر الجاري.