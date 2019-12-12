 مقتل 6 في هجوم لحركة الشباب على قاعدة للجيش الصومالي - بوابة الشروق
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مقتل 6 في هجوم لحركة الشباب على قاعدة للجيش الصومالي

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:17 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:17 ص

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص جراء هجوم نفذه مسلحون مدججون بالسلاح من حركة الشباب على قاعدة للجيش شمال العاصمة مقديشو.

وقال المتحدث الحكومي، إسماعيل مختار عمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين هاجموا قاعدة تبعد 25 كيلومترا شمال العاصمة في ساعة متأخرة من يوم أمس، ما أسفر عن مقتل جنديين و4 مدنيين، بينهم سيدتان.

وأضاف أن "قواتنا ردت ببسالة على الإرهابيين وقتلت عددا منهم".

وأعلنت حركة الشباب، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشباب تتبع الشبكة الدولية لتنظيم القاعدة، وتشن هجمات متكررة داخل الدولة المضطربة في شرق أفريقيا.

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