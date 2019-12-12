 نتيجة للأمطار.. اهتزاز الشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو - بوابة الشروق
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نتيجة للأمطار.. اهتزاز الشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو

عمليات إصلاح الشبكة الهوائية بالخط -أرشيفية الأول للمترو
عمليات إصلاح الشبكة الهوائية بالخط -أرشيفية الأول للمترو

نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:21 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:21 ص

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حدوث عطل نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأضاف -عبر الصفحة الرسمية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ انتقلت إلى مكان العطل، وجاري العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأكد أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طره البلد في الاتجاهين ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة.

 

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