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أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حدوث عطل نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأضاف -عبر الصفحة الرسمية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ انتقلت إلى مكان العطل، وجاري العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأكد أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طره البلد في الاتجاهين ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة.