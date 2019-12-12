 مصرع 3 تلاميذ وإصابة آخرين شمالي تكريت العراقية - بوابة الشروق
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مصرع 3 تلاميذ وإصابة آخرين شمالي تكريت العراقية

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:17 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:17 م

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الخميس بمقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت، 170 كيلومترا شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق فرعي، انفجرت مساء اليوم لدى مرور مجموعة من تلاميذ مدرسة ابتدائية في قرية كنعوص شمال شرقي قضاء الشرقاط، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم في الحال وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف البازي أن "العبوة من مخلفات تنظيم داعش أثناء سيطرته على المنطقة والتي انتهت منذ ثلاث سنوات".

وما تزال العديد من المناطق تحتوى على الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم داعش المتطرف

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