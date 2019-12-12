 مصطفى محمد ردا على الانتقادات: «كفاية عليا حب جماهير الزمالك» - بوابة الشروق
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مصطفى محمد ردا على الانتقادات: «كفاية عليا حب جماهير الزمالك»

شريف أبوحمد
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 10:23 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 10:23 م

رد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، على الانتقادات التي توجه له بأنه يكتفي بحب زملائه في الفريق وجماهير فريقه، مشيرا إلى أن رده دائما يكون على أرضية الملعب.

وقال مصطفى محمد الذي قاد الزمالك للفوز على بيراميدز بهدفين للاشئ في تصريحات تلفزيونية عقب المواجهة:" الانتقادات فوق رأسي سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وأضاف:" أن لاعب أهتم بالانتقات بشكل زائد عن اللازم، و«كفاية عليا حب جماهير الزمالك» واللاعبين".

وأشار هداف كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في نهاية حديثه بأن رده على الانتقادات دائما يكون على أرضية الملعب.

يذكر أن أحمد بلال مهاجم الأهلي الأسبق كان قد راهن أمس الأربعاء، بأن مصطفى محمد لن يسجل في مرمى بيراميدز.


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