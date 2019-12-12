«حقوق الإنسان» العراقية تدين مقتل مواطن في ساحة الوثبة ببغداد

أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الخميس بشدة الجريمة البشعة التي حدثت في منطقة ساحة الوثبة، واستهدفت أحد المواطنين أمام أنظار آلاف من المتظاهرين وعدسات الكاميرات.

وذكر بيان للمفوضية "في الوقت الذي تستنكر فيه المفوضية مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإنسانية بصلة والمنافية لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحق في الحياة، فإنها تجدد مطالبتها للمتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات والتعاون مع القوات الأمنية في تقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

كما طلبت المفوضية من "القوات الأمنية تعزيز تواجدها في ساحات التظاهر والعمل على رصد أي حالات مشبوهة قد تستهدف المتظاهرين السلميين ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا".