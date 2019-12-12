مفوض أوروبي: المفوضية تقيّم حاليا قرار الكونجرس الأمريكي بشأن العقوبات على «نورد ستريم 2»

أعرب مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، عن معارضته لفرض عقوبات أمريكية على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، ولكنه لم يذكر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يرد على ذلك.

وقال هوجان إن "الاتحاد الأوروبي يعارض - من حيث المبدأ - فرض عقوبات على أي من شركات الاتحاد الأوروبي التي تقوم بأعمال تجارية مشروعة"، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه الآن قواعد "واضحة" بشأن جميع خطوط أنابيب الغاز التي تربط الكتلة الاوروبية بدولة ثالثة.

وأضاف: "لطالما كان هدف المفوضية الأوروبية هو التأكد من أن /نورد ستريم 2/ يعمل بطريقة شفافة تماما وغير تمييزية، مع درجة مناسبة من الرقابة التنظيمية، تمشيا مع مبادئ قوانين الطاقة الدولية والأوروبية".

وقال هوجان إن المفوضية تقيّم حاليا قرار الكونجرس الأمريكي بشأن العقوبات، مضيفا أنه لن يدلي بمزيد من التصريحات.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على حزمة تشريعية لميزانية الدفاع، تتضمن قانونا لفرض عقوبات.

وتسري هذه العقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك في إطار محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على الحزمة نهاية الأسبوع المقبل.

وتبرر الولايات المتحدة ذلك بأن ألمانيا ستدخل في تبعية لروسيا من خلال هذا الخط.