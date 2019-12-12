انقطعت إمدادات التيار الكهربائي تمامًا عن كامل مناطق مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بسبب الرياح العاصفة.

وأكد مصدر في شركة الكهرباء أن إمدادات التيار الكهربائي انقطعت بالكامل عن الشيخ زويد، وذلك نظرًا لتضرر الخط جهد 22 الناقل للتيار من العريش.

وأضاف «المصدر» أن فرق الصيانة تواصل العمل منذ، ظهر اليوم الخميس، لمحاولة إصلاح الأعطال التي لحقت بالخط في مناطق غرب مدينة الشيخ زويد، مرجحًا الانتهاء من عمليات الإصلاح غدًا الجمعة.

جدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت، ظهر اليوم الخميس، رياحًا عاصفة بشكل مفاجئ، ما تسبب في سقوط اأشجار، وأعمدة كهرباء، وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في بعض أحياء العريش.