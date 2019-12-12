موسكو تعامل برلين بالمثل وتطرد دبلوماسيين ألمانيين

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، السفير الألماني لدى موسكو، جيز أندرياس فون جاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على طرد برلين لدبلوماسيين روسيين الأسبوع الماضي.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنها أعربت للسفير الألماني عن احتجاجها الشديد لطرد اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين واعتبارهما غير مرغوب فيهما على الأراضي الألمانية، واصفة القرار الألماني الصادر في 4 ديسمبر الجاري أنه لا أساس له.

وأضاف البيان أن طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان في روسيا يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 .. كما أوضح البيان أن الخارجية الروسية أمهلت الدبلوماسيين الألمانيين مدة 7 أيام لمغادرة الأراضي الروسية.

وتأتي الخطوة الروسية ردا على إعلان وزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الماضي أن موظفين اثنين بالسفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهما بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في أغسطس الماضي، وهو ما اعتبره الكرملين إجراء "لا أساس له وغير ودي"​​​.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نفى تورط بلاده في مقتل هذا المواطن الجورجي في برلين، قائلا:" أن موسكو توجهت مرارا بطلب إلى ألمانيا لتسليمها هذا الشخص المجرم المسؤول عن التفجيرات في مترو موسكو وتسبب في مقتل العشرات من المواطنين، لكنها لم تجد تجاوبا"...وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمساعدة المسؤولين الألمان في التحقيق والكشف عن حيثيات مقتل المواطن الجورجي.