السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية: اقتراب نسبة المشاركة من 21%



أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية اقتراب نسبة المشاركة بالانتخابات، حتى الساعة الثالثة عصرًا حسب التوقيت المحلي، من 21%، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، اليوم الخميس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ حيث يحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم: رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.