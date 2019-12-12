«العربية»: البرلمان اليوناني يعترف بنظيره الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب

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اعترف البرلمان اليوناني ببرلمان ليبيا ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الليبي، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.