 «العربية»: البرلمان اليوناني يعترف بنظيره الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب - بوابة الشروق
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«العربية»: البرلمان اليوناني يعترف بنظيره الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب

علم اليونان
علم اليونان
هديل هلال
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 8:20 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 8:20 م

اعترف البرلمان اليوناني ببرلمان ليبيا ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الليبي، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

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