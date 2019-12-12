رئيس وزراء تايوان يتعهد بتوفير الأمن للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس وزراء تايوان، "سو تسينج تشانج"، اليوم الخميس، أن حكومته عازمة على حماية سلامة ونزاهة الانتخابات العامة المقبلة.

يشار إلى أنه يحق لأكثر من 17.2 مليون تايواني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المباشرة وانتخاب أعضاء البرلمان المؤلف من 113 عضوا في 11 يناير المقبل.

وحذر رئيس الوزراء خلال اجتماع وزراي اعتيادي من أن أمن الانتخابات مهدد بتدفقات الأموال الخارجية والمعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى عمليات شراء الأصوات والعنف المتعلق بالانتخابات.

وقال مسؤول بوزارة العدل للصحفيين في مؤتمر أعقب الاجتماع إن عمليات مواجهة النقد الأجنبي الخفي منذ يوليو الماضي توصلت إلى تدفق أموال بقيمة 3.3 مليار دولار، بصورة رئيسية من الصين وهونج كونج وإندونيسيا وفيتنام، إلى تايوان.

وأوضح أن الادعاء صادر أو جمد 618.4 مليون دولار تايواني (20.38 مليون دولار)، واحتجز ستة من بين 279 مشتبها بهم في 66 قضية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية لي تشين يوانج إن اللجنة سوف تعمل على منع تكرار تكدس الناخبين والفوضى التي وقعت في الانتخابات المحلية في نوفمبر 2018، من خلال إضافة 1340 مركزا للتصويت؛ وبهذا تصبح أعداد المراكز الانتخابية 17226 مركزا.

وكانت رئيسة تايوان، "تساي انج وين"، قد حذرت مؤخرا من احتمالية حدوث عمليات تدخل في الانتخابات من جانب الصين، التي تزعم أن الجزيرة ذاتية الحكم ضمن أراضيها.