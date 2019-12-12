

أمطار ورياح قوية على القاهرة والمحافظات.. و«التنمية المحلية»: مستعدون للمواجهة

قال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا كبيرا اليوم، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 19 درجة، ويسود طقس معتدل حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع هدوء نسبى لسرعة الرياح.

وأضاف شاهين لـ«الشروق»، أنه من المتوقع حدوث تقلبات فى حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، كما ستتباين حالة البحر المتوسط بين معتدلة إلى مضطربة، أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج. كانت موجة من الطقس السيئ، ضربت القاهرة وعدة محافظات، أمس، وهو ما أدى إلى إغلاق بوغاز الصيد ببورسعيد بسبب ارتفاع موج البحر، وغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد فى البحيرة، بينما شهدت بعض المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ومجالس المدن غياب عدد كبير من العاملين بسبب الأحوال الجوية وارتباك حركة المرور عقب سقوط الأمطار.