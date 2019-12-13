ميركل تأمل في الوصول لقرار بشأن الحياد الكربوني خلال القمة الأوروبية اليوم

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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في التوصل إلى قرار بين أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية اليوم الخميس لأجل إرساء أوروبا ملتزمة بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام2050.

وقالت ميركل اليوم لدى وصولها للقمة في بروكسل: "إنني أمل بالطبع أن ينجح ذلك... سيكون ذلك بمثابة إشارة قوية بأن أوروبا هي حقا القارة التي تتمكن من تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050"، ولكنها شددت على ضرورة انتظار المباحثات.

وأكدت المستشارة الألمانية أن بلادها أعلنت التزامها بالفعل بتحقيق هدف الحياد الكربوني حتى 2050، وأن ألمانيا تدعم خطط المفوضية الأوروبية تحت قيادة أورزولا فون دير لاين تحت عنوان "صفقة خضراء".

وتنص "الصفقة الخضراء" على ضرورة إعادة بناء أوروبا على نحو صديق للمناخ في غضون 30 عاما من خلال البرنامج التشريعي الشامل بشأن إمدادات الطاقة والإنتاج الصناعي والنقل والزراعة.

وأشارت ميركل إلى أن الأمر يتعلق حاليا بما إذا كانت الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي ستشارك في ذلك أيضا أم لا.

يذكر أن التشيك وبولندا والمجر كانت لديهما تحفظات على وضع هدف ملزم بشأن الحياد الكربوني قبل القمة.

يشار إلى أنه لابد من وجود إجماع بالاتحاد لأجل صدور مثل هذا القرار.