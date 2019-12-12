عبارة «حرائق بالقرب مني» تتصدر محرك البحث جوجل بأستراليا خلال 2019

أصبحت عبارة "حرائق بالقرب مني"، الأكثر بحثا على محرك جوجل للبحث لعام 2019 في أستراليا، بعد أن أتت حرائق الغابات المدمرة على أكثر من 2.7 مليون هكتار من الأراضي في أنحاء ولاية "نيو ساوث ويلز" وحدها منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع "جوجل"، فإن "الحرائق القريبة مني" تفوقت على كأس العالم للرجبي والكريكيت، لتصبح المصطلح الأكثر بحثا في البلاد.

واستمر المئات من أفراد فرق الإطفاء اليوم الخميس في مكافحة 117 حريقا في "نيو ساوث ويلز"، تتضمن حرائق يطلق عليها "حرائق عملاقة"، في شمال غرب سيدني، والتي لها واجهة على الحرائق تمتد لـ60 كيلومترا.

ويدير جهاز إطفاء الحرائق في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، صفحة خرائط لمتابعة حرائق الشجيرات والحشائش على موقعه الإلكتروني، تحمل اسم "فايرز نير مي" (الحرائق القريبة مني)، ويتم تحديثها أول بأول لتوفير جميع المعلومات الخاصة بالحرائق، بصورة موجزة، بالإضافة إلى حالة كل حريق والمستويات المختلفة للتحذيرات.

يذكر أن هناك 6 أشخاص لقوا حتفهم منذ بدء موسم حرائق الغابات في مطلع أكتوبر الماضي، كما تم تدمير 724 منزلا في نيو ساوث ويلز.