مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش الآن عصرا ذهبيا

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن «المرأة المصرية مرت بفترة عصيبة خلال الفترة من 2011 إلى 2013».

وأوضحت في كلمتها خلال جلسة «تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية»، ضمن فعاليات منتدى أسوان، صباح الخميس، أن «المرأة المصرية عانت خلال هذه الفترة من إقصاء وتمييز، وتأثرت بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والإرهاب والتطرف».

وأضافت أن «المرأة المصرية رفضت كل ذلك، ووقفت حامية لحقوقها، ورفضت الحكم الذي يهدد أمنها ومستقبل الأجيال القادمة، وتعيش الآن عصرًا ذهبيًا، تتمتع فيه بكل حقوقها ومكتسباتها، وأطلق لها العنان للحلم والمشاركة».

وأشارت إلى تمثيل المرأة بنسبة 25% في مجلس الوزراء، و15% في البرلمان، وتعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول قاضية في محكمة الجنايات.

وانطلقت صباح الخميس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في مدينة أسوان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.