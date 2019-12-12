رئيس وزراء أستراليا يدافع عن سياساته في التعامل مع حرائق الغابات

دافع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن تغير المناخ، بعد تعرضه لضغوط بشأن التعامل مع أزمة حرائق الغابات في شرق البلاد.

وذكر موريسون أنه لا توجد صلة مباشرة بين أي من الحرائق التي اندلعت في أنحاء شرق أستراليا وبين سياساته المتعلقة بتغير المناخ.

وقال موريسون: "الجفاف، وجفاف الأحراش" كان العامل الأكبر في حرائق الغابات الكارثية التي أتت بالفعل على أكثر من 7ر2 مليون هكتار من الأراضي في شرق أستراليا منذ أكتوبر.

وقال موريسون للصحفيين في مدينة ملبورن اليوم الخميس: "نعلم أيضا أن هناك العديد من العوامل المساهمة ذات العلاقة بهذه الحرائق ... تغير المناخ، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى، يسهم في ما يحدث اليوم".

لكنه أوضح أن تغير المناخ يمثل تحديا عالميا، وقال: "تؤدي أستراليا دورها كجزء من هذا التحدي العالمي".

وتأتي تعليقات موريسون بعد يوم واحد فقط من تجمع عشرات الآلاف في مدينة سيدني التي يخنقها الدخان لمطالبة الحكومة المحافظة بتحرك عاجل وجاد من أجل حماية المناخ.

ورفض موريسون، وهو مؤيد قوي لاستخدام الفحم، استدراجه للدخول في مناقشة بشأن تأثير تغير المناخ على حرائق الغابات، حتى بعد أن قال خبراء أستراليون إن تغير المناخ يزيد بشدة من مخاطر حدوث حرائق، وكذلك شدة وطول موسمها.

وقال رئيس الوزراء إن ربط حرائق الغابات بسياسة المناخ أدى إلى سوء فهم المشكلة.