 فرنسا والنيجر تقترحان تأجيل اجتماع مجموعة الساحل «جي5» إلى أوائل 2020 - بوابة الشروق
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فرنسا والنيجر تقترحان تأجيل اجتماع مجموعة الساحل «جي5» إلى أوائل 2020

باريس (رويترز)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 5:14 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 5:14 ص

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمد إيسوفو اتفقا يوم الخميس على اقتراح تأجيل اجتماع لزعماء دول منطقة الساحل إلى أوائل 2020 بعد أن كان مقررا عقده في فرنسا هذا الشهر.

ويأتي قرار تأجيل الاجتماع، الذي كان سيتناول الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة بالإضافة إلى المعركة ضد المنظمات المتشددة، بعد هجوم على معسكر ناء في النيجر.

وقال متحدث عسكري يوم الأربعاء إن متشددين إسلاميين قتلوا 71 جنديا في هجوم على المعسكر الواقع قرب الحدود مع مالي، في أدمى هجوم ضد جنود النيجر في الذاكرة الحية.


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