رئيس وزراء أيرلندا: برلمان معلق سيكون أسوأ نتيجة للانتخابات البريطانية

أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار عن أمله في ألا تسفر الانتخابات العامة البريطانية عن برلمان معلق، حيث لا يحصل أي حزب على أغلبية تمكنه من الحكم.

وقال: "أعتقد أن أفضل شيء لأيرلندا وللمملكة المتحدة ولأوروبا هو إنهاء حالة الغموض. وبالتالي سواء فاز رئيس الوزراء (بوريس) جونسون بأغلبية كبيرة أو فازت بقية الأحزاب معا بأغلبية، فسوف نعمل مع بريطانيا".

وأضاف للصحفيين خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ولكن أصعب شئ هو التعامل مع برلمان معلق، لم يستطع التوصل إلى قرار بالأغلبية بشأن أي شيء، آمل ألا نكون في هذا الموقف مجددا غدا".

وتابع فارادكار أن اغلب القادة سوف يسهرون على الأغلب لمتابعة نتيجة الانتخابات. وتعد الانتخابات حاسمة في تحديد مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمفاوضات بشأن مستقل العلاقة وهي قضايا أساسية لأيرلندا المجاورة.