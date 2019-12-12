تقارير: زعيم حزب الرابطة الإيطالي يواجه تحقيقا لاستخدام مروحيات الشرطة وإدارة الإطفاء

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ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن زعيم المعارضة الإيطالي ماتيو سالفيني قيد التحقيق لاستخدام مروحيات تابعة الشرطة وإدارة الإطفاء للتحرك في أنحاء إيطاليا بينما كان وزيرا.

وشغل سالفيني الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء من يونيو 2018 حتى أغسطس 2019.

وأفادت صحيفتا "كوريري ديلا سيرا" و"إل فاتو كوتيديانو" بأنه يواجه اتهامات بسوء استغلال المنصب لأنه في 35 مناسبة استخدم هو وطاقمه طائرات ومروحيات الشرطة أو إدارة الإطفاء.

ولا يجب استخدام تلك الطائرات والمروحيات سوى لأغراض عملياتية ولكنها ساعدت سالفيني في حضور فعاليات مؤسساتية وسياسية.

وأثير سوء الاستغلال المحتمل أول مرة من جانب تحقيق لصحيفة "لا ريبوبليكا". وكان ديوان المحاسبة الإيطالي قد حقق في السابق في تلك الاتهامات ولكن لم يجد أساسا لمحاكمة سالفيني.

ولم يعلق زعيم الرابطة على التحقيق الجديد.